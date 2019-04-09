В Минюсте выступили за введение санкций против фейковых СМИ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что государство должно шире применять закон о санкциях и принимать меры в отношении СМИ, которые распространяют фейки. Об этом он сказал во вторник, 9 апреля, в комментарии Укринформу.



По словам Петренко, с точки зрения свободы слова и принципа защиты независимой журналистики, никаких ограничений для прессы не может быть, но в Украине есть законодательство, которое регулирует введение санкций и украинские спецслужбы уже ввели санкции против информационных ресурсов, занимавшихся фактически манипуляциями, дезинформацией и использовались российскими спецслужбами.



"Определенная волна недовольства по этому также распространялась спецслужбами Российской Федерации, государства-агрессора. Я думаю, что надо двигаться именно в этом направлении", - отметил Петренко.



По его мнению, если нашлись достаточные доказательства того, что украинскими СМИ манипулируют спецслужбы РФ, то надо применять те санкции, которые предусмотрены законом.



"Кстати, этот закон (о санкциях – ред.), невзирая на критику со стороны нашего восточного соседа, государства-агрессора, является эффективным", - добавил министр юстиции.

