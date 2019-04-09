Гройсман сказал, когда Кабмин возьмется за увольнение председателя Одесской ОГА

Правительство в среду на заседании рассмотрит обращение Президента Украины Петра Порошенко об освобождении Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Днипре, сообщает корреспондент Укринформа.



"Обращение от Президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.



Как сообщалось, Президент Петр Порошенко своим указом №107 от 6 апреля освободил Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации. Другим своим указом (№108) Порошенко временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Сергея Паращенко.



Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев в понедельник сообщил о том, что Кабинет министров направит Президенту Порошенко представление на увольнение председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова в среду 10 апреля.



Максим Степанов считает странным указ о его освобождении от должности от 6 апреля, обнародованный на сайте Президента, и не планирует уходить в отставку.

