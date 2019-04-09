Порошенко пообещал отказаться от кумовства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае своего переизбрания отказаться от принципа кумовства при назначении людей на государственные должности. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на ICTV.



Украинский лидер выразил надежду, что его примеру последуют и другие политики.



Порошенко подчеркнул, что признает кадровые ошибки, допущенные им в ходе своего первого срока, однако от упоминания конкретных фамилий и случаев воздержался. Он отметил, что откажется от назначений своих друзей и бизнес-партнеров уже в ближайшее время, пока идет первый срок.



Ранее Порошенко заявлял, что получил «тяжелый урок» на выборах 31 марта и проведет существенные перестановки в своей команде. Так он отреагировал на сообщения, что за его главного оппонента на выборах голосовала в основном молодежь.



Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

