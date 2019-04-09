Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей», — сказал музыкант и добавил, что он настоящий джентльмен, поэтому не будет комментировать возможные романтические отношения с артисткой.

На вопрос о его идеальном дне исполнитель заявил, что во время гастролей постоянно оказывается в новых городах и радуется этому.

Лобода отрицает близкую связь с 56-летним Линдеманном, с которым она познакомилась летом 2017 года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Когда в мае 2018 года у нее родилась дочь, издание Starhit со ссылкой на родственников звезды сообщало, что отцом ребенка является немецкий музыкант.

Через несколько месяцев после родов исполнительница была госпитализирована с подозрением на обструкцию почки. Тогда лидер Rammstein отложил съемки нового клипа и прилетел в Москву на выписку Лободы из больницы.