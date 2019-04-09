Компания партнера Курченко ввозит контрабандное оборудование в Украину на гигантские суммы, - журналист

Компанія UBC Сool, що входить до UBC Group, власником якої є бізнесмен Ігор Гуменний, завозить в Україну холодильне обладнання для підприємств компаній “Карлсберг”, “Сандора” та інших з використанням підроблених документів.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ в статті «Курченковський послід» пише журналіст Сергій Іванов.

За інформацією в митній базі, обладнання, вироблене в Криму, постачається на територію України і в країни ЄС російським «ООО “ТД “Холодильное оборудование”, Білгородська область, Шебекинский район, с. Нова Таволжанка, Піонерська вулиця, б/н. Журналіст доводить, що насправді це підприємство нічого не виробляє. «Там просто переклеюються бірки на вироблене в Криму обладнання для експорту з РФ в України і ЄС. За зазначеною адресою нема виробничих потужностей», - йдеться в блозі.

«Таким чином, підприємствами Гуменного на постійній основі, за мовчазної згоди контролюючих та правоохоронних органів здійснюється контрабандне ввезення обладнання на гігантські суми, що компетентні органи мали давно зафіксувати і вжити передбачені законом заходи», - відзначає автор.

Як йдеться в розслідуванні Іванова, Ігор Гуменний - власник UBC Group, найбільшого в Європі виробника холодильного і пивоварного обладнання. В минулому володів групою компаній «Експогаз», відомою тим, що саме звідти розпочав свій стрімкий кар’єрний зліт Сергій Курченко. Зараз “Експогаз” входить до бізнес-групи Курченка. Ігор Гуменний активно веде бізнес в Росії: будує новий завод холодильного обладнання в Татарстані. Підприємство Гуменного, ПРАТ “УКснаб” володіє рестораном “Старгород” у Санкт-Петербурзі.

В Україні має три заводи “Укснаб” (Красноперекопськ, АР Крим), завод в місті Дергачі, Харківська області, Україна і новий завод у Вінниці, відкритий в кінці 2018 року за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

За словами автора, «Курченко за допомогою російської влади прикриває бізнес Гуменного в окупованому Криму і сприяє його розвитку на території РФ, Гуменний на паритетних умовах займається виробництвом і виведенням грошей у готівку».

«Географічне розташування активів UBC Group - Крим, Харків, Вінниця - створило практично необмежені можливості для здійснення неконтрольованого державою обігу фінансів у єдиній корпоративній системі з Росії в Україну і навпаки. Тісний зв’язок Гуменного з українською владою і Курченком дає всі підстави обґрунтовано підозрювати їх у змові. Не дивно, що за таких умов UBC Group давно стала монополістом на ринку, витіснивши всіх, хто мусив грати за правилами. Але, якщо чесно, я не чекаю, що цим зацікавиться Антимонопольний комітет, органи фінансового контролю та СБУ. Люди, заводи яких відкриває Прем’єр, напрочуд стабільно залишаються в цій країні недоторканими», - робить висновки журналіст.