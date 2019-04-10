В России задержали украинского диверсанта по фамилии Пирожок

В Московском регионе задержали активного члена экстремистской организации "Правый сектор" Игоря Пирожка, сообщает региональное управление ФСБ. Отмечается, что задержанный вступил в организацию в 2014 году на территории Украины под псевдонимом Чирка Роман.

Там он создал отряд "Хорти" ("Борзые"), целью которого было ведение партизанской войны против России.



В Московский регион Пирожок приехал в январе прошлого года и проживал по конспиративным адресам.



Задержанный проводил различные мероприятия в интересах "Правого сектора"*, распространял идеологические и пропагандистские материалы.



Во время обысков у него изъяли литературу, символику и снаряжение организации, а также другие доказательства причастности к ее деятельности.



Уголовное дело возбуждено по статье УК России "Организация деятельности экстремистской организации".



Как следует из Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Пирожку грозит до 12 лет лишения свободы.



Подозреваемого заключили под стражу.





