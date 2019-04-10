МИД Венгрии выразил протест Киеву из-за запрета на въезд главе союза венгров в Румынии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о "еще одной антивенгерской провокации" в связи с недопуском в Украину лидера партии этнических венгров Румынии Хунору Келемену. Как пишет mukachevo.net во вторник, 9 апреля, министр заявил, что в отношениях с Украиной "пока нет никакой надежды на прогресс с нынешней администрацией".



"Этот шаг является провокацией против венгров и румын, не является случайностью, ведь именно правительства Румынии и Венгрии наиболее твердо выступили в интересах защиты национальных меньшинств в Украине", - заявил Сийярто. Также он выразил надежду, что после завершения президентских выборов в Украине "проукраинская власть" Венгрии наконец встретится с "провенгерской администрацией" в Киеве.



Накануне министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за запрета въезда Келемену. В своем заявлении министерство выразило протест против "еще одной антивенгерской провокации", а также добавили, что "постоянные антивенгерские мероприятия Украины неприемлемы". Украинские лидеры "рассматривают венгров как врагов, что является возмутительным и неприемлемым", - говорится в заявлении.

Впрочем Сийярто заявляет, что несмотря ни на что, венгерское правительство продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

