Штаб Порошенко не спрашивал согласия Путина на размещение его изображения

Избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко подтвердил, что не спрашивал согласия у российского лидера Владимира Путина на размещение его изображения в агитационных материалах главы государства для второго тура выборов.



Ранее аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко разместил на своей странице в Facebook фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину. По словам Фещенко, в агитационных палатках Порошенко также раздают газеты с подобным изображением. Тираж составляет 4 миллиона экземпляров. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Порошенко для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо получить его согласие.



"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина", - говорится в заявлении штаба, опубликованном на официальной странице в Facebook.



При этом штабе добавили, что противопоставление Порошенко и Путина, а не Владимира Зеленского, не означает, что действующий глава государства считает Зеленского агентом РФ.



"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом. Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей", - заявили в штабе.

