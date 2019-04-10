Штаб Порошенко не спрашивал согласия Путина на размещение его изображения

Штаб Порошенко не спрашивал согласия Путина на размещение его изображения

Избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко подтвердил, что не спрашивал согласия у российского лидера Владимира Путина на размещение его изображения в агитационных материалах главы государства для второго тура выборов.

Ранее аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко разместил на своей странице в Facebook фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину. По словам Фещенко, в агитационных палатках Порошенко также раздают газеты с подобным изображением. Тираж составляет 4 миллиона экземпляров. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Порошенко для использования в рекламе изображения российского лидера необходимо получить его согласие.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое - количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина", - говорится в заявлении штаба, опубликованном на официальной странице в Facebook.

При этом штабе добавили, что противопоставление Порошенко и Путина, а не Владимира Зеленского, не означает, что действующий глава государства считает Зеленского агентом РФ.

"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом. Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как в планах нашего оппонента. И не стать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну, национальные интересы и безопасность людей", - заявили в штабе.