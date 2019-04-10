СБУ изучит обращение о финансировании Россией кампании Зеленского

Служба безопасности Украины получила обращение скандально известного сайта "Миротворец", в котором говорится о возможном финансировании кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского со стороны спецслужб РФ, сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.



"Вчера вечером получили обращение. Будем изучать", - цитирует Гитлянскую агентство "Укринформ".



Ранее украинский сайт "Миротворец" сообщил, что предвыборную кампанию Зеленского финансируют российские спецслужбы, центр направил советующее обращение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Службу безопасности Украины и Верховную раду.



Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

