Власти Норвегии не верят в возможность агрессии со стороны России

Норвегия не рассматривает Россию в качестве угрозы для собственной безопасности, несмотря на свое особое географическое положение в регионе. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник.



"Мы не верим в угрозу непосредственно Норвегии со стороны России", - сказала она. Норвежский политик отметила, что это важно в понимании позиции страны по вопросам обороны.



По словам Сульберг, Россия не может не учитывать значимость географического положения Норвегии, но при этом все равно не является источником опасности для скандинавского государства. "Мы не верим в агрессию против нас, но мы также знаем свое географическое положение. Мы члены НАТО, и, безусловно, наше географическое положение имеет очень больше значение для России, но мы не чувствуем, что нам что-то грозит со стороны России", - подчеркнула премьер-министр Норвегии.



По ее мнению, в настоящий момент в России процветает национализм, вследствие чего страна с большей активностью отстаивает свои интересы на мировой арене, в то время как в Норвегии верят в сотрудничество между государствами. "Я верю в активное экономическое сотрудничество, и я скептически отношусь к национализму, который, как мне кажется, процветает сегодня в России. Россия становится более такой, напористой, и мы не признаем такие националистические идеи", - сказала Сульберг.



Ранее во вторник премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, куда прибыла для участия в V Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога".

