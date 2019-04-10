Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным. Украинский лидер принес извинения украинцам, которые связали его антироссийские плакаты с фигурой лидера президентской гонки Владимира Зеленского. "Я не обвиняю Зеленского в том, что он агент Путина. <…> И, если кто-то это понял так, я извиняюсь", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Также Порошенко назвал Зеленского хорошим актером.



Ранее аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко разместил на своей странице в фейсбуке фото рекламы, на которой Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов Путину. По словам Фещенко, в агитационных палатках действующего президента также раздают газеты с подобным изображением. Тираж таких плакатов составляет четыре миллиона экземпляров.



При этом экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш объяснила, что для использования в рекламе изображения российского лидера Порошенко необходимо получить его согласие.

