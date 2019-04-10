В "Правом секторе" открестились от задержанного в России Пирожка

Задержанный в РФ Игорь Пирожок действительно был членом запрещенного в России экстремистского "Правого сектора", но очень короткий период времени, сообщает сайт "Громадьского ТВ" (Общественного ТВ") со ссылкой на пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.



Ранее ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе члена "Правого сектора" Пирожка. По данным спецслужбы, он возглавлял отряд "Правого сектора" занимавшийся "партизанской войной против России". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



"Тогда в "Правый сектор" в день приходили по 100-200 человек, и мы не знали его биографию. После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к "Правому сектору". Безусловно, это была наша ошибка, что мы такого человека взяли", - цитирует сайт слова Скоропадского.



Он добавил, что никаких контактов с бывшим участником "Правый сектор" не поддерживает, поэтому не может подтвердить или опровергнуть факт его задержания в России.



"Правый сектор" - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

