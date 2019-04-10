Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.



"Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты", — сказал Арьев в прямом эфире телеканала "Прямой".



Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко.



Затем таким же образом поступил член украинской делегации Борислав Береза.

Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.



В свою очередь украинская делегация пожаловалась на повеление Скабеевой, назвав его провокационным.

