Организаторы назвали дату официальных дебатов Порошенко и Зеленского

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты кандидатов в президенты Украины должны состояться 19 апреля в студии, остальное – это ток-шоу.

Ранее кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, в соответствии с законом о выборах президента, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.



"Мы с вами понимаем, что речь идет о строгом формате и жестких правилах и условиях того, что Татьяна (глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук – ред.) называет именно дебатами. Мы готовы проводить. После этого мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободного, скажем так, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу", - заявил Аласания.

Он также сказал, что 19 апреля в 20.00 начнется трансляция дебатов независимо от того, придут ли кандидаты в студию.

