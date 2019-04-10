Гройсман не видит причин для роста цен на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для роста цены на газ для населения в ближайшей перспективе.



Ранее правительство поручило НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля продавать газ населению дешевле, чем 8,55 гривен (около 0,3 доллара) за 1 кубометр.



"Рынки показали что цена на газ снизилась, "Нафтогаз" нас об этом уведомил, и мы действительно приняли решение, чтобы он продавал дешевле, чем 8,55. Я не вижу никаких оснований, чтобы цена была выше нынешней... я не прогнозирую вообще никакого роста пока, не вижу таких оснований", - заявил Гройсман в комментарии в эфире телеканала "Прямой".



Он ожидает, что местные власти также скорректируют тариф на горячую воду в виду снижения цены на газ.



Кабинет министров Украины ранее отменил фиксированные цены на газ для населения, что, как рассчитывает премьер, позволит избежать повышения цены по требованию МВФ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее предложил правительству отменить специальные обязательства этой госкомпании продавать населению газ по фиксированным, устанавливаемым кабмином ценам, заявив, что в результате граждане будут платить за "голубое топливо" меньше. При этом, согласно меморандуму с МВФ, очередное повышение цен на газ для населения планировалось в мае.

