Госстат: рост цен в марте ускорился почти вдвое

В марте потребительские цены в Украине выросли на 0,9% по сравнению с февралем (0,5%). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



В целом, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% по итогам января и 9,8% – за минувший год.



Так, продукты за март подорожали на 0,4%, овощи - на 2,4%, фрукты - на 1,7%, яйца подешевели на 5,0%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 11,3%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,3%.



Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт на 0,5%, связь подорожала на 2,2%, отдых и культура - на 0,2%, образование - на 0,1%, рестораны и гостиницы - на 0,7%.



В то же время, базовая инфляция в марте подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля и с 8,3% – по итогам января.

