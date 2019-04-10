Националисты принесли чемоданы для Порошенко к АП

Представители националистических движения "Национальные дружины" и партии "Национальный корпус" (создан на базе националистического батальона "Азов") во вторник пикетировали администрацию Порошенко с требованием прекратить коррупцию в оборонном секторе страны, они принесли с собой чемоданы для главы государства и членов кабмина.



Ранее националисты передали свои обращения в Генпрокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с требованием привлечь к ответственности причастных к хищениям в оборонном секторе страны, а также отчета о ходе расследования. Кроме того, они передали в МВД требование максимально содействовать следственным органам в этом деле. По дороге их сопровождали полицейские и представители Красного креста.



Националисты принесли чемоданы для Порошенко и его команды, в том числе премьера Владимира Гройсмана и членов кабмина, с фамилиями и надписями "Чемодан – вокзал – тюрьма".







Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.

