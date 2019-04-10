"Шазам" возглавил кинопрокат США

Кинокомикс "Шазам" режиссера Дэвида Ф. Сандберга возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав почти $57 млн в дебютный уикенд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 8 апреля.



Сборы "Шазама" за рубежом составили еще $102 млн, что суммарно дало цифру почти в $160 млн. Учитывая то, что бюджет ленты о подростке в теле супергероя составляет скромные по голливудским меркам $100 млн, ее окупаемость уже не вызывает сомнения.



Зрители поставили "Шазаму" наивысшую оценку по шкале CinemaScore – A.







На втором месте проката стартовал фильм ужасов Кладбище домашних животных с результатом $25 млн. Это второй самый крупный старт для экранизаций Стивена Кинга в истории (первым остается "Оно" с $123,4 млн). В мире фильм собрал еще $17,3 млн и уже окупил свой производственный бюджет в $21 млн.



На третье место опустился лидер прошлой недели Дамбо. В Северной Америке падение сборов составило более 60%, а общая сумма за второй уикенд – $18,2 млн. Общемировые сборы достигли $214 млн, что весьма скромно для ленты с бюджетом в $170 млн.

