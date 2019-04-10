Чеснок помогает противостоять возрастным изменениям в мозге и кишечнике

Соединение из чеснока поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. И это останавливает снижение качества памяти, доказали эксперименты с мышами. Как отмечает Medical Express, основную пользу несет аллилсульфид. Он реально улучшает когнитивный статус, заявляют сотрудники Университета Луисвилля.



В рамках эксперимента мышам (возраст - 24 месяца, что эквивалентно 56-69 годам человеческой жизни) вводили перорально аллилсульфид. Этих животных сравнивали с особями в возрасте 4 и 24 месяцев, которые не получали соединение. В итоге у пожилых мышей из основной группы наблюдались более высокие показатели долгосрочной и краткосрочной памяти, а также более здоровая микрофлора кишечника по сравнению с их ровесниками из контрольной группы. У последних, кстати, также страдала пространственная память.



Ученые выявили сниженную экспрессию гена NDNF, связанную с ослаблением когнитивных способностей, у мышей из контрольной группы. Данный ген важен для консолидации воспоминаний. А вот введение аллилсульфида позволяло повысить экспрессию гена. Исследователи также обнаружили, что пероральное введение аллилсульфида приводит к выработке сероводорода. Это предотвращает воспаление в кишечнике.

