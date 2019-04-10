Перец чили используют для создания противоракового агента

Тесты Университета Маршалла показали: капсаицин (соединение, дающее перцу остроту) тормозит распространение рака. Ученые проверили соединение на трех типах раковых клеток, пишет The Daily Mail. Оказалось, оно останавливало метастазирование.



Так, мыши с метастатическим раком легких после введения капсаицина демонстрировали уменьшение зон концентрации агрессивных раковых клеток в легком. Более детальное исследование показало, что капсаицин подавлял метастазирование рака легких за счет блокировки белка Src. Он играет ключевую роль в росте клеток.



Специалисты надеются в перспективе использовать комбинацию капсаицина и стандартной химиотерапии. Но они признают: терапевтические дозы капсаицина могут вызвать побочные эффекты - раздражение желудочно-кишечного тракта, желудочные спазмы и чувство жжения.



К слову сказать, онкологи не в первый раз обращают внимание на капсаицин. Например, соединение влияет на клеточный рецептор TRPV1, который определяет, какие субстанции потребляет раковая клетка для подпитки себя и роста опухоли. Также есть данные, что капсаицин убивает рак клетки, атакуя митохондрии - "энергетические станции" клеток.

