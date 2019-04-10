Из «долговой ямы» запахло дефолтом?

Украина очень уютно расположилась в долговом тупике. Нашла себе тихий уголок. До поры, до времени. Минфин в первом квартале уплатил почти 126 млрд. грн по госдолгу. В среднем по 42 млрд. грн в месяц. Одолжил 112,9 млрд. грн. Тут же весело отчитался на Facebook. Госбюджет ушел в минус на 25 млрд. грн. Но это не страшно, пока есть возможность занимать. И вся нация сидит на пирамиде, как на бочке с порохом (в прямом смысле слова) и не парится. Авось, не бахнет. А если бахнет?



Не знаю, что там думают финансисты из команды ЗЕ. Можно было бы спросить у Александра Данилюка и Айвараса Абромавичуса. Но они не за тем пришли на выборы. Не за ответами на трудные вопросы. Их просто выгнали из одной тусовки, они переместились в другую. Куда позвали.



А тем временем под будущего президента подкладывается бомба дефолта. Не важно, кто им станет — в прямом смысле слова новый или «новый старый». Долговая пирамида шатается, не взирая на лица.



Апрель — наиболее тяжелый месяц в плане выплаты долгов за весь год. Самый пиковый по суммам, которые надо вернуть. Это хорошо видно из графика, позаимствованного нами из прямого эфира телеканала ZIK. А тут еще и второй тур президентских выборов. Одалживать все труднее и труднее.







Но в Минфине с этим вполне справляются. У них машина «взял — отдал» пока фурычит бесперебойно. «По итогам первого квартала 2019 года Министерство финансов Украины привлекло 112,9 млрд. грн заимствований и уплатило 125,6 млрд. грн по гособязательствам. На конец квартала по оперативным данным госдолг составил 1859,4 млрд. грн против 1860,3 млрд. грн на конец 2018 года», – сказано в официальном сообщении.



Откуда деньжата поясняет другой отчет. За первый квартал государственные внутренние заимствования в гривне составили 57,3 млрд. грн, в иностранной валюте — 30 млрд. грн. Доразмещены 10-летние еврооблигации со сроком погашения 1 ноября 2028 года на $350 млн. Привлечен кредит в размере 529 млн. евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития.



Так, насобирав немного в долг, мы погасили... предыдущие долги. Вроде бы все идет по плану. В бюджете платежи по погашению и обслуживанию государственного долга предусмотрены в объеме 458 млрд. грн. Для сравнения – средний показатель за 2015-2018 годы составлял 236 млрд. грн. Без учета реструктуризации и репрофайлинга.



Репрофайлингу я в свое время посвящал целую статью. Просто слово красивое понравилось. Но, как говорится, с красоты воды не пить. Речь идет о мине замедленного действия, которую экс-министром финансов Наталка Яресько заложила в 2015 году.



Она продала наш рост ВВП. Точнее, договорилась с кредиторами таким образом, что при росте ВВП выше 3% выплаты по внешнему долгу увеличиваются еще на 15%, свыше 4% – на 40%.



Не случайно, когда Госстат попытался нарисовать прогноз роста ВВП на 2019 год 4%, ему чуть не выкатили «державну зраду». Вот злодеи путинские! Хотели обречь страну на непосильные расходы. Это помимо затрат на выборы и плановых астрономических выплат без «наценки» от Яресько.



Слава яйцам, еще и Всемирный банк подыграл – ухудшил прогноз нашего роста ВВП в 2019 году с 2,9% до 2,7%. Аж полегчало. Значит, 3% роста не будет. И соответственно плюс 15% выплат нам в этом году не грозят.



Пиарщики с Банковой переживали, как избиратель отнесется к тому, что экономика вырастет не 3%, а на 2,7%. Но как показал первый тур выборов, эти 0,3 % волнуют население меньше всего. Они бы и на 5% отреагировали вяло. Другие проблемы заботят. Избиратель – он же несознательный. О себе думает



Не знаю, что об этом думает бывший заместитель управляющего Центробанка Швеции, а ныне скромный профессор Стокгольмской школы экономики Ларс Свенссон, но мне скажется: мы прочно застряли в долговом тупике. Этот год еще вытянем. А дальше — не факт. Запах дефолта ощущается все отчетливее

Пиарщики с Банковой переживали, как избиратель отнесется к тому, что экономика вырастет не 3%, а на 2,7%. Но как показал первый тур выборов, эти 0,3 % волнуют население меньше всего. Они бы и на 5% отреагировали вяло. Другие проблемы заботят. Избиратель – он же несознательный. О себе думает. О своих доходах, перспективах, платежках за коммуналку. Наконец, о морально-психологическом климате в стране. А рост ВВП ему по барабану.Зато иностранным кредиторам не по барабану. Им же расписали, что Украина — это такой себе азиатский тигр, только в Европе. Стоит лишь остановить «бронеконых бурятов» на донецком «перешейке», и мы вырвемся вперед. Благодарная Европа поможет.Европа помогала, как могла. До 2016-го нас заливали деньгами нормально. Но никаких предпосылок к бурному подъему экономики в 2019-ом не намечалось. И те инвесторы, кто в 2015-ом сыграл с Яресько в рулетку на наш рост, списав походу 20% долга, четко осознали, что дополнительных выплат не будет. Надо «жрать», что дают.Яресько тем временем отбыла в «призовую командировку» – спасать Пуэрто-Рико. А Украина осталась с долгами. И в 2019 году этих долгов надо заплатить $9 млрд. А как платить, если госбюджет ушел в минус.Госказначейство рапортует, что в первом квартале бюджет сведен с дефицитом в 25,3 млрд. грн, что на 23%, или на 4,7 млрд. грн, превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. При этом мы движемся с опережением графика. Утвержденный годовой показатель дефицита бюджета заложен в размере 90 млрд. Т.е. почти треть от предельной суммы страна уже «схарчевала» .А особо мы этого не ощущаем благодаря тому, что дефицит финансируется за счет государственных заимствований. Другими словами, дыра заделывается долгами. Ненадежно, накладно, но другого источника нет. Поступления от приватизации составили аж 184 млн. грн, что равноценно 3% от росписи. Как видно, пресловутые «голландские аукционы» (на понижение цены) ведут к тому, что мы не просто даром будем раздавать казенное имущество, а еще и приплачивать тем, покупателям, которые клюнут.Кстати, в свете «успеха» голландских аукционов, тревожит сообщение о том, что с 1 апреля НБУ перешел к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций — параметрической модели Свенссона. Будет с помощью этой модели рассчитывать кривые бескупонные доходности, построенные для гривневых ОВГЗ.И тут же вдогонку сообщение, что Министерство финансов на плановом аукционе по размещению ОВГЗ снова привлекло в госбюджет 6,772 млрд. грн и $122 млн. А чего привлекло? Потому что подошло время выплат по НДС. Перед выборами сказано было не задерживать с возмещением. В результате объем возмещения НДС в марте составил рекордные 12,6 млрд. грн.Но гривна даже не колыхнулась, поскольку зашло, как мы сказали выше, 529 млн. евро кредита под гарантию МБРР и $350 млн. от размещения 10-летних облигаций. Так что прошлый месяц кое-как прожили. Без потрясений. Если не считать впечатления от первого тура президентских выборов для некоторых его участников.Но тут оказалось, что у нас в апреле самые большие выплаты по долгам в году. В три раза больше, чем в марте. Бюджет, как обычно, в значительном минусе. Кредит от МБРР уже получен и, более того, не сомневаюсь, что «съеден». Где добыть денег?Надо наращивать объемы выпуска ОВГЗ. Желательно с повышенным доходом, замаскированным под «кривые бескупонной доходности Свенссона». А чем больше наращиваешь, тем больше платишь. И вот уже платишь больше, чем наращиваешь. Инвесторы это видят, напрягаются, хотят повышенную доходность. Тем более, что с ростом ВВП они обманулись в своих ожиданиях и явно хотят сатисфакции. Сколько этот двигатель может крутиться? Он же не вечный. Вечных не бывает.Не знаю, что об этом думает бывший заместитель управляющего Центробанка Швеции, а ныне скромный профессор Стокгольмской школы экономики Ларс Свенссон, но мне скажется: мы прочно застряли в долговом тупике. Этот год еще вытянем. А дальше — не факт. Запах дефолта ощущается все отчетливее. Вне зависимости от того, кто станет президентом «долговой ямы» под названием Украина. Можно так фигурально выражаться или это «зрада»?