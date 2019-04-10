В Киеве открылся новый магазин Vodafone Shop

Мобильные телефоны стали незаменимым атрибутом в нашей повседневной жизни. Они открывают перед нами не только возможность общения, но и выхода в интернет, управления бытовой техникой, контроль физической нагрузки и др. Конечно, все это возможно при помощи специальных программ, которые максимально расширяют функции смартфонов.

Спешим порадовать жителей Киева с открытием еще одного магазина Vodafone shop, где представлен широчайший выбор современных гаджетов от известных производителей:

Nokia;



Samsung;



Apple;



Bravis;



Xiaomi;



Asus и др.

Здесь можно приобрести сенсорные и кнопочные мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, ПК, телевизоры и сопутствующие аксессуары.

В магазине предлагают выгодные условия сотрудничества, несколько способов оплаты (наличка, карта, расчетный счет), доставку (самовывоз, курьерская служба, доставка по адресу), гарантию сервисных центров и др. При необходимости вы можете осуществить покупку в кредит в банках-партнерах. Если вы хотите максимально сэкономить, то следите за акционными предложениями и скидками.

Выгодная покупка в магазине Vodafone shop

Ассортимент магазина постоянно обновляется и пополняется, здесь всегда можно найти самые последние брендовые новинки. Весь товар сертифицирован, а значит, можно не переживать за то, что вы приобретете контрафактную продукцию.

Если у вас нет возможности лично отправиться за покупками, тогда посетите сайт интернет-магазина Vodafone Shop. Здесь у вас есть возможность ознакомиться со всей необходимой информацией и условиями сотрудничества, проконсультироваться с менеджерами, сравнить товары, воспользоваться поисковой строкой, специальным фильтром, позволяющим выбрать товар с учетом:

бренда;



вида товара;



стоимости;



размера диагонали экрана;



серии;



технологии экрана;



цвета;



количества камер;



разъемов и других технических характеристик.



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Приобретайте брендовые смартфоны в Украине в сети магазинов Vodafone Shop и наслаждайтесь высоким качеством, большим функционалом, экономичностью и длительным сроком современных гаджетов. При необходимости на сайте магазина вы сможете найти адреса сервисных центров для гарантийного ремонта и обслуживания.