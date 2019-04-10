Нардепы Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич"

Народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко, которые в 2014 году были выбраны в Верховную Раду по спискам партии "Объединение "Самопомич", объявили о намерении выйти из партии, сообщает пресс-служба политсилы.

"Егор Соболев уже подписал соответствующее заявление, а нардеп Семенченко объявил о намерении сделать это в ближайшее время. Депутаты сообщили об этом своим коллегам во время заседания фракции "Самопомич"", - сообщает пресс-служба партии на странице в соцсети Фейсбук в среду.