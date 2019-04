Warner Bros обвиняет Трампа в нарушении авторских прав

Компания Warner Bros. Pictures подала жалобу о нарушении авторских прав, на видео размещенное президентом США Дональдом Трампом в Твиттере, поскольку в нем использована музыка из фильма о Бэтмене (The Dark Knight Rises). Об этом сообщает УНН со ссылкой на BuzzFeed News.



Согласно информации издания, 9 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал в Твиттере видео, которое, должно стать частью его кампании по переизбранию в 2020 году. Менее чем за три часа оно собрало более 1 миллиона просмотров, но к вечеру видео уже не было доступно для просмотра. Оказалось, что компания Warner Bros. Pictures подала жалобу о нарушении авторских прав и потребовала снять видео из общественного доступа, поскольку в нем используется часть саундтрека из фильма о Бэтмене 2012 года The Dark Knight Rises (Темный рыцарь: Возрождение).



“По нашим оценкам, в видео была использована музыка из фильма The Dark Knight Rises (Темный рыцарь: Возрождение). Использование музыки было несанкционированным поскольку все права на саундтрек к фильму принадлежат компании Warner Bros. Мы работаем через соответствующие юридические каналы, чтобы удалить его из общественного доступа”, — заявил представитель компании.



Отметим, что к вечеру 9 апреля видео в твите Трампа было заменено сообщением о том, что оно больше не доступно “В ответ на сообщение владельца авторских прав”.