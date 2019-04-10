"Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов

К НСК "Олимпийский" поступили запросы о проведении дебатов 14 и 19 апреля кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба "Олимпийского", передает УНН.



"К ГП НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. А именно, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.



В связи с этим НСК "Олимпийский" инициировано переговорный процесс с представителями указанных кандидатов в президенты по обеспечению проведения дебатов на стадионе.



Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия для действующего главы государства Петра Порошенко, в частности, их проведения на НСК "Олимпийский".



Его предложение кандидат в президенты Петр Порошенко принял, указав: "стадион, так стадион".



Кандидат в президенты Петр Порошенко придет на дебаты 19 апреля на "Общественное".



При этом он заявил, что ждет Владимира Зеленского на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" 14 апреля.



Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский".

