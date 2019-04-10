ГФС разрешила использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов

В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об этом сообщает Государственная фискальная служба в среду, 10 апреля.



Отмечается, что в этот перечень вошли семь моделей участников экспериментального проекта и система E-Receipt (e-Чек) электронный чек, разработанная ГФС. В основу этой системы положен принцип обязательной он-лайн фискализации чеков на сервере ГФС.



В ведомстве отметили, что эта система является альтернативой традиционным РРО, поскольку может применяться для регистрации расчетных операций. Она является бесплатной для пользователей.



"Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования – продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю – просматривать информацию о чеках в Электронном кабинете", – говорится в сообщении.



Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2019 года. По его результатам Минфином будеу приниматься решения по новейшим моделям, которые будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.

