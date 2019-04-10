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«Правила выживания»: как выбрать безопасную питьевую воду?
В среду, 10 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, как среди множества предложений выбрать качественную и безопасную питьевую воду, на что обращать внимание при покупке и как защищать свои права, если вы стали жертвой обмана.
Человек на 70% состоит из воды – это ли не повод задуматься, что мы пьем? Если вы считаете, что вероятность заразиться кишечной палочкой, гепатитом и тифом – нулевая, потому что вы не пьете воду из-под крана, а пользуетесь услугами доставки или покупаете воду на разлив, то, увы, вас это касается в первую очередь! Андрей Лохматов – один из нескольких десятков жителей Николаева, которых с диагнозом «гепатит А» положила на больничные койки... вода, приобретенная на разлив в киосках. Андрей приехал в студию ток-шоу «Правила выживания», чтобы рассказать зрителям свою историю и предупредить об опасности.
Кто контролирует качество воды, которую продают на разлив? Почему вода из кулеров может быть опасной для здоровья?
«Питьевая вода не должна содержать никаких добавок, искусственных красителей и, само собой, вирусов, бактерий, химических примесей, – отмечает инфекционист Юрий Жигарев, эксперт программы «Правила выживания». – Чтобы проверить базовое качество питьевой воды, посмотрите через воду на свет: она не должна иметь вкраплений, мутного осадка, инородных частиц или пленки на стенках сосуда и поверхности воды. Помните: вода неизвестного происхождения, в качестве и составе которой вы не уверены, может оказаться опасной для здоровья. Например, вирус гепатита может находиться даже в очищенной воде, так как фильтры не убивают вирусы, а со временем даже могут их накапливать. Чтобы обезопасить себя, воду перед употреблением достаточно довести до кипения».
Как очищают питьевую воду службы доставки? Насколько безопасны эти методы для нашего здоровья? В какой таре лучше хранить питьевую воду? Какая вода считается наиболее полезной? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук; директор Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Оксана Бамбура; инфекционист Юрий Жигарев; путешественник и автор оздоровительных методик Голтис; юрист Анна Шерстюк. Звездный эксперт выпуска – певица Наталья Валевская.
«Вопрос качества питьевой воды – один из самых актуальных, – считает Наталья. – Можно потратить много времени на поиск информации, а можно включить ток-шоу «Правила выживания», где собираются лучшие эксперты страны, чтобы поделиться со зрителями полезной информацией. Сегодня я пришла в правильное место и получила ответы на вопросы, которые волновали меня годами. Всем нам нужно знать, какую воду выбрать и как действовать в той или иной ситуации. Это очень важно для того, чтобы жить».
Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный воде, смотрите сегодня, 10 апреля, в 14:45 на телеканале «Интер».
Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.
В ток-шоу может обратиться каждый. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите в «Книгу жалоб и предложений» на сайте проекта https://pravyla.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067 879 55 91.