«Правила выживания»: как выбрать безопасную питьевую воду?

В среду, 10 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания». В этой программе зрители узнают, как среди множества предложений выбрать качественную и безопасную питьевую воду, на что обращать внимание при покупке и как защищать свои права, если вы стали жертвой обмана.

Человек на 70% состоит из воды – это ли не повод задуматься, что мы пьем? Если вы считаете, что вероятность заразиться кишечной палочкой, гепатитом и тифом – нулевая, потому что вы не пьете воду из-под крана, а пользуетесь услугами доставки или покупаете воду на разлив, то, увы, вас это касается в первую очередь! Андрей Лохматов – один из нескольких десятков жителей Николаева, которых с диагнозом «гепатит А» положила на больничные койки... вода, приобретенная на разлив в киосках. Андрей приехал в студию ток-шоу «Правила выживания», чтобы рассказать зрителям свою историю и предупредить об опасности.

Кто контролирует качество воды, которую продают на разлив? Почему вода из кулеров может быть опасной для здоровья?

« Питьевая вода не должна содержать никаких добавок, искусственных красителей и, само собой, вирусов, бактерий, химических примесей, – отмечает инфекционист Юрий Жигарев, эксперт программы «Правила выживания». – Чтобы проверить базовое качество питьевой воды, посмотрите через воду на свет: она не должна иметь вкраплений, мутного осадка, инородных частиц или пленки на стенках сосуда и поверхности воды. Помните: вода неизвестного происхождения, в качестве и составе которой вы не уверены, может оказаться опасной для здоровья. Например, вирус гепатита может находиться даже в очищенной воде, так как фильтры не убивают вирусы, а со временем даже могут их накапливать. Чтобы обезопасить себя, воду перед употреблением достаточно довести до кипения ».

Как очищают питьевую воду службы доставки? Насколько безопасны эти методы для нашего здоровья? В какой таре лучше хранить питьевую воду? Какая вода считается наиболее полезной? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; директор Института коллоидной химии и химии воды Владислав Гончарук; директор Ассоциации производителей минеральных и питьевых вод Оксана Бамбура; инфекционист Юрий Жигарев; путешественник и автор оздоровительных методик Голтис; юрист Анна Шерстюк. Звездный эксперт выпуска – певица Наталья Валевская.

«Вопрос качества питьевой воды – один из самых актуальных, – считает Наталья . – Можно потратить много времени на поиск информации, а можно включить ток-шоу «Правила выживания», где собираются лучшие эксперты страны, чтобы поделиться со зрителями полезной информацией. Сегодня я пришла в правильное место и получила ответы на вопросы, которые волновали меня годами. Всем нам нужно знать, какую воду выбрать и как действовать в той или иной ситуации. Это очень важно для того, чтобы жить».

Выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный воде, смотрите сегодня, 10 апреля, в 14:45 на телеканале «Интер».

Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.