В Facebook проявилась функция для "умерших пользователей"

В Facebook представили новую функцию, позволяющую делиться воспоминаниями об ушедших из жизни пользователях и управлять их страницей. Об этом сообщили в блоге Facebook.



Функция позволит настроить учетную запись так, что после его смерти выбранный человек станет "хранителем" страницы. Этот пользователь сможет управлять аккаунтом и делиться воспоминаниями об умершем. Также можно настроить страницу так, что она будет полностью удалена после кончины пользователя.



Аккаунты умерших получат "памятный статус", а перед именем бывшего владельца появится слово "вспоминаем". На такой странице появится новый раздел, предназначенный исключительно для того, чтобы другие пользователи делились воспоминаниями об умершем. Управлять этим разделом смогут "хранители" аккаунтов.

