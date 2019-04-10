Кличко назвал время, когда ждет Зеленского и Порошенко на анализы

Украинский боксер, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко пригласил кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля между 15 и 18 часами сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с экспертами Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), сообщает корреспондент УНН.



"Наблюдая за процессом тестирования, честно говоря, я не единственный – каждый спортсмен просто рассмеялся, когда каждый из кандидатов выбрал свою аудиторию, и спустя пару часов объявил: "Мы чистые, тесты были сделаны, все хорошо". Это рассмешило не на шутку. Стало даже как-то грустно. Сделать профессиональное, компетентное тестирование за пару часов – нереально. Это привлекло мое внимание, как и каждого спортсмена, потому что такого сделать невозможно", - сказал он.



Кличко сообщил, что обратился за помощью в организацию VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которая работает с организацией WADA (World Anti-Doping Agency). Обе организации пользуются одной лабораторией и одними специалистами, которые являются профессионалами, заявил он.



"Я призываю кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - подчеркнул Кличко.

