Концепт электроседана от Infiniti показали на фото

Компания Infiniti готовит к выпуску свой новый концепт-кар - электрический седан Qs Inspiration. Автомобиль появится на рынке примерно через три года. Об этом пишет Reuters.



Производитель намерен представить концептуальную новинку на автосалоне в Шанхае в конце этой недели.



Запланированный электроседан является частью долгосрочной стратегии Infiniti по значительной "электрификации" своей линейки продуктов.







Официальные представители бренда заявили, что с 2021 года каждая выпущенная модель Infiniti будет представлять собой либо полностью электрический автомобиль, либо так называемые гибриды e-Power.



По словам руководителя дизайна Карима Хабиба, внешний вид новинки, особенно интерьер, будет значительно отличаться от современных моделей. У электромобилей нет громоздких бензиновых двигателей и трансмиссий, что даст пространство внутри автомобиля.