Мадуро согласился принять помощь от Красного креста

Мадуро согласился принять помощь от Красного креста

Власти Венесуэлы согласились на получение гуманирной помощи от Красного Креста. Об этом сообщил президент Николас Мадуро на своей странице в Twitter в среду, 10 апреля.

"Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы сотрудничества для международной помощи и поддержки", – написал Мадуро после встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером.

Мадуро назвал эти переговоры "продуктивными" и подтвердил, что в рамках сотрудничества с Красным Крестом следует уважать "правовой порядок Венесуэлы".

Делегация Красного Креста во главе с Питером Маурером находится в Венесуэле с субботы, 6 апреля, и должна завершить свой визит сегодня.