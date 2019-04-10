Мадуро согласился принять помощь от Красного креста
Власти Венесуэлы согласились на получение гуманирной помощи от Красного Креста. Об этом сообщил президент Николас Мадуро на своей странице в Twitter в среду, 10 апреля.
"Мы подтверждаем нашу готовность создать механизмы сотрудничества для международной помощи и поддержки", – написал Мадуро после встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером.
Мадуро назвал эти переговоры "продуктивными" и подтвердил, что в рамках сотрудничества с Красным Крестом следует уважать "правовой порядок Венесуэлы".
Делегация Красного Креста во главе с Питером Маурером находится в Венесуэле с субботы, 6 апреля, и должна завершить свой визит сегодня.
Источник: Корреспондент
14:23