Количество пожаров в Украине выросло в 11 раз - ГСЧС

Количество пожаров в Украине постоянно растет и сейчас достигает показателя 600 в день, всего за три месяца количество пожаров в стране выросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"По данным мониторинга оперативной обстановки во всех регионах государства отмечается значительное обострение ситуации в природных экосистемах, которая только ухудшается, и ежедневно уже фиксируется до 600 пожаров, а пожароопасный период еще не начался. За последние 3 месяца количество пожаров уже превысила 13 000, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их площадь выросла почти в 21 раз и составляет 14 тыс. га", - отметил Чечеткин.



По его словам, при этом он добавил, что больше всего пожаров зафиксировано в Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях.



Часто причинами пожаров становится сжигание сухой травы на приусадебных участках, а также свалках и пустырях.

