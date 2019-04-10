В марте цены на продукты выросли на 0,4%

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 2,4% и 1,7%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-0,5% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло. Об этом сообщает УНН со ссылкой данные Госкомстата.



В то же время на 5,0% подешевели яйца, на 1,0-0,3% - свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,5%.

