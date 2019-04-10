В Украину в ближайшие сутки придут дожди

На большую часть территории Украины в ближайшие сутки 11 апреля атмосферные фронты принесут облачность и дожди, северо-западная половина окажется под влиянием прохладного воздуха, поэтому температура снизится, особенно днем, в юго-восточной половине еще будет тепло. Прогнозируются дожди (ночью в северной части страны – местами небольшой дождь); днем местами с грозами, кроме западных и северных областей. Ветер северо-восточный (в южной и восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.



Температура в западных регионах, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем 9-15°; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.



В Киеве 11 апреля ночью без осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018 году, самая низкая ночью -3,9° в 1954 году.



В Украине 12 апреля ожидаются дожди, днем местами (кроме запада и севера) с грозами. Ветер северо-восточный (на юге и востоке - юго-западный), 7-12 м/с.



Температура в западных и северных регионах, и Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью и днем 0-5° тепла); на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.



В Киеве 12 апреля прогнозируется дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м /с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

