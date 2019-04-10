Нардепы из партии Тимошенко на заседании ВР делали селфи в масках собачек

Народные депутаты Украины во время заседания в сессионном зале 10 апреля 2019 года решили сделать смешное селфи, сообщает Цензор.







"Во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады нардепы от Батькивщины Алексей Рябчин и Сергей Евтушок решили сделать смешное селфи в сессионном зале", - пишет издание и приводит соответствующие фото.



При этом, по информации Цензора, от всей фракции Батькивщина в зале остались всего два нардепа (указанные Рябчин и Евтушок), несмотря на то, что на момент открытия заседания Верховной Рады электронная регистрация показала присутствие 18 из 20 членов фракции.



На сегодняшнем заседании парламента обсуждают закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. В настоящее время депутаты рассмотрели около 1570 поправок к закону.

