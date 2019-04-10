Правительство одобрило план действий по реализации курса в ЕС и НАТО

Кабинет министров Украины одобрил проект указа Президента, который содержит план действий государственных органов по реализации курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграции. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.



Так, правительство на сегодняшнем заседании приняло проект указа Президента Украины "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", который касается работы всех государственных органов власти в соответствии с закрепленным в Конституции курсом на европейскую и евроатлантическую интеграции Украины.



Как добавили в пресс-службе, этот документ позволит обеспечить реализацию стратегического курса государства на приобретение членства в ЕС и НАТО, определить приоритетные задачи для органов государственной власти Украины по реализации стратегического курса государства на приобретение членства в ЕС и НАТО. Проект указа предусматривает утвердить План мероприятий по реализации курса и поручает Кабмину обеспечить отчетности по его выполнению в установленные сроки.

