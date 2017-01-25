Захват АЗС «Овис» или как ГПУ наваривает миллионы

История захвата сети АЗС «Овис» в Харьковской области крайне темная. Даже те, кто знает детали, стараются помалкивать.



Сеть «ОВИС» имеет 17-летнюю историю на рынке: 35 АЗС, 24 АГЗС, плюс нефтебаза «ЛЕГИОН» на 11 тыс. куб. м., ряд офисных и коммерческих помещений. Развитием этого бизнеса на протяжении всего этого времени занимался один из соучредителей Мурад Атабалов.

В 2014 году для оптовой торговли нефтепродуктами была создана компания “Мидас Ойл”, в которую помимо основных учредителей сети – Мурада Атабалова и Сергея Куцего - был принят бывший мэр Харькова Владимир Шумилкин .

За несколько лет работы компания “Мидас Ойл” достигла лидирующей позиции на топливном рынке Харькова и Харьковской области.

В 2017 году Сергей Куцый решил избавиться от третьего учредителя – Мурада Атабалова. Он вспомнил о своем старом знакомом Алексее Пономарёве, который ни один раз его выручал «за долю» по характеру своей службы в органах УБОП, а в последующем и налоговой Харьковской области.

На тот момент Пономарев занимал руководящую должность в ГПУ по надзору за органами фискальной службы. Цена вопроса достигала $1 млн.

Железным аргументом, который склонил Сергея Куцего к сотрудничеству, стало участие в схеме протеже и руководителя Пономарева – Владимира Бедриковского, осуществляющего надзор за деятельностью всех правоохранительных органов в области.

Суть рейдерского захвата заключалась в банальном жестком наезде на соучредителя под видом проведения обыска по уголовному производству (которые с подачи Владимира Бедриковского и Алексея Пономарева были открыты как прокуратурой Харьковской области, так и Офисом крупных плательщиков налоговой). Об этом подробно писали профильные СМИ.

По факту, с применением угроз в свой адрес и членов его семьи, морального давления и физического избиения Мурад Атабалов был принужден переуступить свои доли в уставном фонде компаний: «Легион», «Мидас Ойл» и «Арна» Сергею Куцему, и под силовым давлением подписать все заранее подготовленные им нотариальные бланки.

В последующем оказалось, что таким путем была захвачена не только доля в бизнесе Мурада Атабалова, но еще и его личное имущество две квартиры площадью более 450 м2 в Харькове и четыре парко-места в элитном комплексе ЖК «Ультра» (стоимостью более $ 1 млн.).

После того, как Мурад Атабалов обратился в полицию с заявлением и было начато расследование уголовного производства - ЕРДР №42017221070000126 от 24.10.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.206-2 УК Украины.

Однако Сергей Куций попросил Пономарева за отдельную плату сделать так, чтоб Мурад Атабалов больше «не возмущался».

Таким образом, по протекции Владимира Бедриковского прокуратурой Харьковской области вышеуказанное дело «было спущено на тормоза», и открыто уголовное производство по факту растраты имущества компании «Мидас Ойл» в отношении уже самого Мурада Атабалова. Последний был вынужден вместе с семьей на время покинуть Украину, а тем временем было незаконно переоформлено и продано его имущество.

Чтоб найти еще больше претензий к деятельности Мурада Атабалова, Алексей Пономарев используя свое служебное положение договорился с Офисом крупных плательщиков налоговой об открытии уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов компанией «Мидас Ойл».

Контроль за ходом расследования вышеуказаного дела Алексей Пономарев поручил своему старому другу и правой руке в ГПУ, Алексею Мицаю.

Как результат, последовало блокирование движений по счетам компании «Мидас Ойл» в банках, обысках и давлении на оставшийся бизнес Мурада Атабалова. Но на этом история не исчерпалась.

В августе 2018 года Пономарев и Мицай по поддельным документам получили в Шевченковском суде г. Киева ряд санкций на проведение обысков по всем помещениям и АЗС «Октаниум». Компания вообще не имела никакого отношения к «Мидас Ойл», была лишь одним из конкурентов сети АЗС «Овис».

В результате проведенных обысков работа АЗС «Октаниум» была заблокирована на долгие месяцы. Были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, все запасы топлива на АЗС, компьютеры и личные вещи сотрудников.

Мы порылись в реестрах и обнаружили, что подобных уголовных дел с признаками рейдерства у Пономарева и Мицая ни один десяток:

№ 32017000000000056 тот 11.05.2017 по ч.1 ст.212, ч.2 ст.367 УК Украины, в рамках которого «осуществлялись наезды» ряд крупных компаний, которые в 2017 году проводили таможенное оформление товаров в зоне деятельности Одесской таможни;

· № 32017000000000020 от 23.02.2017 по ч. 5 ст. 191 УК Украины, в рамках которого «осуществлялись наезды» на всех контрагентов Коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева»;

№ 32017000000000008 от 25.01.2017 по ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины, в рамках которого противоправным путем было изъято и в последующем фиктивно уничтожено несколько десятков контейнеров с табачными изделиями принадлежащими «Global Товас Co., Limited»;

№ 32018100110000030 от 23.03.2018 по ч. 3 ст. 212 УК Украины, в рамках которого противоправным путем была изъята большая партия элитных сигарет марки «CaptainBlack» та «Harvest» принадлежащая ЧП «Табак Интернейшенел»;

№ 32017100110000073 от 11.07.2017 по ч. 3 ст.212 УК Украины, в рамках которого осуществлялось давление как на «Западную Нефтегазовую Компанию», так и на весь бизнес Алексея Тармазова и Сергея Чорного;