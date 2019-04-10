Порошенко ждет Зеленского на дебаты 14.04 в 14:14

Кандидат в президенты Петр Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".



Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге 10 апреля.



"Закон предусматривает обязательность дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу. Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике Порошенко на 20:00: он должен в это время прибыть на "Общественное телевидение". И он там точно будет, так как участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон "О выборах президента Украины", – сказал он.



"Петр Порошенко так же прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский". И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины", – заявил Медведев.



"Порошенко так же готов в другой день – возможно, и 19-го числа, прибыть на дебаты на стадионе, как предлагает Зеленский. Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в которое закон требует от кандидатов быть на дебатах на "Общественном телевидении", – добавил спикер штаба Порошенко.

