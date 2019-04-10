В ЕС не боятся Brexit без соглашения и готовы к нему - представитель ЕК

Еврокомиссия (ЕК) обсудила в среду состояние подготовки к Brexit "без сделки", и ЕС к этому готов, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. "Перед внеочередным Европейским советом по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ), который состоится сегодня, коллегия комиссаров подвела итог подготовке к Brexit без сделки", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.



"Сегодня мы издали практические установки для государств-членов по пяти областям: права граждан на резидентство и социальную защиту, защита данных, здравоохранение и медицинское оборудование, полицейское и юридическое сотрудничество в уголовной сфере и рыболовство", - рассказал М.Схинас.



По его словам, целью этих установок является организованная и эффективная реализация всех мер Евросоюза и национальных мер на случай выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля или позднее.



"Речь идет о том, чтобы сохранять скоординированный подход во время фазы "без сделки", если таковая будет. Вариант "без сделки" повлечет немало проблем, и это нежелательно. Но нужно, чтобы Европейский союз был полностью готов. Очевидно, что это не то, чего мы желаем. Но мы этого не боимся, мы готовы", - подчеркнул М.Схинас.



При этом он сообщил, что все соответствующие документы Еврокомиссии опубликованы.

