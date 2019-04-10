Укрзализныця запустит на маршруте Бориспольского экспресса новый поезд

К концу года Укрзализныця запустит на маршруте Бориспольского экспресса новый поезд украинского производства.



Об этом сообщил в среду в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.



"На очереди - новый поезд украинского производства, который компания получит до конца года. Он как раз будет курсировать по маршруту Kyiv Boryspil Express", - написал он.



В соцсетях Кравцов выложил также фото очередного рельсового автобуса польского производства PESА, который модернизирован в Украине и вскоре должен быть введен в эксплуатацию на железнодорожном маршруте Киев-аэропорт "Борисполь".



"+ ещё один Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". 6-я PESА для экспресса фактически готова. Максимальную модернизацию автобусов польского производства Укрзализныця проводит в собственных депо", - отметил он.



Крацов объяснил, что Укрзализныця вынуждена модернизировать рельсовые автобусы PESА, а не закупать в полном объеме новые поезда, из-за финансирования. "Тут главное - вопрос финансирования. Эффективность и необходимость проекта скоростного сообщения с аэропортом мы доказали в первые месяцы его реализации. И менять подвижной состав мы будем шаг за шагом", - подчеркнул он.



Как сообщал Укринформ, сообщение между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь" Укрзализныця открыла 30 ноября 2018 года. Экспресс функционирует в режиме 24/7 и каждые сутки осуществляет 27 рейсов.



Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания на вокзале в Киеве. Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В аэропорту "Борисполь" билеты можно приобрести в кассах и терминалах, расположенных на входе на железнодорожную платформу. На станцию "Дарница" билеты можно приобрести в кассе №2. Стоимость билета - 80 грн.

