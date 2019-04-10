Впервые за 7 лет Boeing не получила ни одного заказа на самолеты 737

Американская Boeing Co. в марте не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты 737, самую хорошо продаваемую модель компании.



Об этом со ссылкой на промышленный индекс Dow Jones сообщает Интерфакс-Украина.



Отмечается, что такая ситуация возникла впервые почти за семь лет.



В марте Boeing поставила всего 11 авиалайнеров 737 MAX. Для сравнения, в предыдущие два месяца показатель был выше более чем вдвое.



В начале года компания планировала, что по итогам года она отправит клиентам свыше 900 самолетов модели 737. Однако теперь аналитики ожидают, что их число скорее будет составлять около 750.



10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.



Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.



В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

