Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении Степанова

Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении Степанова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против решения президента страны Петра Порошенко отправить губернатора Одесской области Максима Степанова в отставку.

Аваков назвал увольнение Степанова политически мотивированным и отказался голосовать за президентский указ.

"Он противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей. — Прим. ред.) — его увольняют", — заявил министр в комментарии "Украинской правде".

Аваков подчеркнул, что считает решение Порошенко неправомерным.

На этой неделе Порошенко отстранил Степанова от должности, однако тот уходить в отставку отказался.

Губернатор объяснил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав ОГА только по представлению правительства.

Кроме того, Степанов признался, что Порошенко действительно предлагал ему написать заявление по собственному желанию, но согласия главы региона не получил.

В разговоре с УНИАН Степанов заявил, что не будет оспаривать в суде свое увольнение, так как вся страна и без этого знает причину лишения его работы.
Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что правительство все-таки поддержало президентский указ об увольнении Степанова.

Сам губернатор связал свою отставку с президентскими выборами. Согласно данным украинского ЦИК, в первом туре за Владимира Зеленского в Одесской области отдали свои голоса более 41 процента избирателей, а действующего главу государства поддержали около девяти процентов проголосовавших.

Степанов возглавил областную администрацию в январе 2017 года, до него этот пост занимал Михаил Саакашвили.