Аваков выступил против указа Порошенко об увольнении Степанова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против решения президента страны Петра Порошенко отправить губернатора Одесской области Максима Степанова в отставку.



Аваков назвал увольнение Степанова политически мотивированным и отказался голосовать за президентский указ.



"Он противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей. — Прим. ред.) — его увольняют", — заявил министр в комментарии "Украинской правде".



Аваков подчеркнул, что считает решение Порошенко неправомерным.



На этой неделе Порошенко отстранил Степанова от должности, однако тот уходить в отставку отказался.



Губернатор объяснил, что глава государства имеет право назначать и увольнять глав ОГА только по представлению правительства.



Кроме того, Степанов признался, что Порошенко действительно предлагал ему написать заявление по собственному желанию, но согласия главы региона не получил.



В разговоре с УНИАН Степанов заявил, что не будет оспаривать в суде свое увольнение, так как вся страна и без этого знает причину лишения его работы.

Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что правительство все-таки поддержало президентский указ об увольнении Степанова.



Сам губернатор связал свою отставку с президентскими выборами. Согласно данным украинского ЦИК, в первом туре за Владимира Зеленского в Одесской области отдали свои голоса более 41 процента избирателей, а действующего главу государства поддержали около девяти процентов проголосовавших.



Степанов возглавил областную администрацию в январе 2017 года, до него этот пост занимал Михаил Саакашвили.

