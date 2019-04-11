Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность работы Медведчука в гумподгруппе

Президент Петр Порошенко накануне второго тура президентских выборов поручил Службе безопасности Украины (СБУ) рассмотреть целесообразность дальнейшей работы известного политика и общественного деятеля Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.



"Я обращаюсь к СБУ с поручением рассмотреть целесообразность дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной подгруппы для освобождения заложников. Если его функционирование является неэффективным, то доложите мне завтра", - сказал он в среду в эфире радиостанции "Новое время".



По словам Порошенко, "де-факто господин Медведчук <...> был единственным каналом связи с [президентом России Владимиром] Путиным, и этот канал оказался неэффективным".



"У него была одна функция - это освобождение заложников. <...> Последний раз это было в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя", - считает Порошенко.



В среду утром представители штаба другого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что тот собирается вывести из переговорного процесса по Донбассу Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией. Зеленский якобы намерен выйти на переговоры с РФ при участии международных партнеров, а вот вести прямые переговоры с республиками Донбасса он не будет.



После этого сам Виктор Медведчук выступил с заявлением о том, что вывести его из переговорного процесса как переговорщика с РФ невозможно, так как президент никогда не назначал его на эту роль. "Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - подчеркнул Медведчук.



По его словам, на аналогичной основе была построена и его работа гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины. "Никаких официальных назначений не было, а были лишь просьбы главы государства", - пояснил Медведчук и напомнил, что с мая 2018 года он вообще не принимал участия в заседаниях подгруппы, поскольку понимал, что Киев не собирается выполнять договоренности и заниматься освобождением граждан Украины. "В знак несогласия с таким решением я заявил об этом президенту Украины и отказался принимать участие в заседаниях гуманитарной подгруппы", - сказал политик.



А что касается переговоров с Россией, то, как подчеркнул Медведчук, он ведет их исключительно как глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Я делал это и буду продолжать делать, потому что убежден, что невозможно восстановить мир в Украине без прямых переговоров с руководством Донецка, Луганска и РФ, - сказал он. - Я убежден, что невозможно развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с РФ и странами СНГ. И для того, чтобы заниматься этим, я не нуждался и не нуждаюсь в каких-либо разрешениях-позволениях или благословениях как действующего, так и вновь избранного президента".

Встреча с Путиным



В среду же стало известно, что Владимир Путин встречался недавно в Москве с Виктором Медведчуком. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинский политик поднимал вопрос об освобождении украинских моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года за нарушение границы России в районе Керченского пролива.



"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - сказал Песков.



В марте Медведчук вместе с теперь уже бывшим кандидатом в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко посетили Москву, где встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.



