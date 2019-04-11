Помпео признал, что США не удалось убедить Европу не строить "Северный поток - 2"

Соединенные Штаты сделали практически все возможное для того, чтобы убедить европейские страны, в первую очередь Германию, отказаться от проекта "Северный поток - 2", но не добились успеха. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.



"Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить "Северный поток - 2", но в настоящий момент мы не добились успеха", - сказал он. "Германия, судя по всему, нацелена на то, чтобы продолжать строительство газопровода. Мы работаем с ними, чтобы посмотреть, есть ли способ по крайней мере обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину", - заявил также госсекретарь. Он не привел подробностей этих обсуждений с Берлином.



Ранее Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне заявил о том, что Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства газопровода "Северный поток - 2". Он отметил, что США намерены "помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей. Госсекретарь в связи с этим отметил роль частных компаний в наращивании экспорта сжиженного природного газа в Польшу.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.



США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта, включая его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.



