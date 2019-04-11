Владелец Eurolab рассказал, как Порошенко и Кличко манипулируют названиями организаций для сдачи анализов

В среду, 10 апреля, владелец лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский рассказал о том, как команда Порошенко-Кличко манипулирует названиями двух организаций VADA и WADA. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.



На видеозаписи он продемонстрировал сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое работает по всему миру и ловит спортсменов, которые принимали допинг, лишая их наград. Однако, как отметил Пальчевский, братья Кличко предложили кандидатам в президенты сдать анализы в другой организации под аналогичным названием VADA - Добровольная антидопинговая ассоциация.



"Эта организация не имеет никакого правового статуса", - заявил бизнесмен.



Кроме того, он задался вопросом, как результаты анализов действующего президента отправлены в добровольную организацию.



