В Киеве создают "точки невозврата" Донбасса на Украину, заявил Грызлов

Ряд политиков в Киеве создают "точки невозврата" Донбасса на Украину, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.



"Ряд политиков в Киеве увлечены действиями, которые объективно направлены на создание всё новых "точек невозврата" Донбасса на Украину", - заявил Грызлов.



"К этим действиям можно смело отнести существенное ограничение в работе офиса ОБСЕ, в задачи которого входит обеспечение диалога участников переговоров. На данный момент эта работа оказалась фактически заблокирована", - добавил он.

Кроме того, Грызлов отметил, что Киев отчаянно затягивает переговорный процесс и пытается уйти от выполнения каких-либо обязательств и решений. По его словам, Киев превращает обсуждение поставленных перед контактной группой вопросов в профанацию.

