Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН с помощью песочных часов

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жестко пресек попытку ограничить по времени свое выступление на заседании Совета Безопасности ООН с помощью песочных часов.



В начале своего председательства в Совбезе в апреле постпред Германии Кристоф Хойсген объявил о двух нововведениях. Германия решила открыть всегда закрытые шторы зала Совета Безопансости, а также установить рядом с местом председателя песочные часы, которые отсчитывают чуть более 5 минут - рекомендуемое время выступление глав делегаций.



В среду в центре внимания членов Совбеза находилась ситуация в Венесуэле, во встрече принял участие вице-президент США Майкл Пенс. Сразу после его председатель предоставил слово Небензе и демонстративно перевернул стоящие у него на столе часы. "Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", - отреагировал российский дипломат, после чего обстоятельно изложил позицию России по обсуждаемой теме.



