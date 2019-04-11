Порошенко отверг причастность к коррупционным схемам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он непричастен ни к каким коррупционным схемам. "Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко непричастен. Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах", - заявил Порошенко в среду в эфире украинского радио "Новое время".

Он также отметил, что информация о возможной коррупции в оборонной сфере "наносит удар" по всей украинской армии. Президент выразил надежду, что будет проведено расследование и в случае необходимости дело будет рассмотрено в суде.



"Я считаю, что любое расследование, в том числе по "Укроборонпрому" - это удар по армии, это удар по сектору обороны и безопасности. Это удар по сотням тысяч людей, которые работают в оборонной промышленности Украины", - сказал Порошенко.



Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили из России контрабандным путем или покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.

