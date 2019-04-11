Украина расширила санкции против России

Правительство Украины утвердило обновленный проект постановления "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации". Кабмин принял документ без обсуждения. По информации агентства "Лига.Бизнес", на Украину теперь запрещено ввозить банки для консервирования,...

...бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 до 2,5 литров и более, а также другие стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.



Кроме того в список вошли: формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.



Член Совета Федерации Андрей Климов в интервью RT связал новые санкции с выборами на Украине.



"Именно выборы подстегивают действия тех, кто сделал ставку на национализм. Именно им нужно оживление русофобской истерии, и они хватаются за соломинку", — уверен сенатор.



Он настаивает, что в этой ситуации Москва должна проявлять мудрость, поскольку в дальнейшем ситуация может измениться.



"Если данная политика продолжится, никто не запретит Москве адекватно реагировать. Киев в этом отношении намного более уязвим", — резюмировал Климов.



Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что расширение запрета на российские товары — большой минус для экономики Украины

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"Простые избиратели уже не понимают, когда можно верить президенту. До 21 апреля мы еще не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан", — заявил он в интервью RT.



Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Документ вступил в силу 10 января 2016 года.



Тогда Киев утвердил список из 43 товарных позиций, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.



Под запрет попали хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары.



Кроме того, в список вошло оборудование для железных дорог и трамвайных путей, а также дизель-электрические локомотивы.

