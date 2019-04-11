ЦИК утвердила новый состав всех ОИК и увеличила расходы на круглую сумму

Сегодня на очередном заседании ЦИК утвердила новый состав окружных избирательных комиссий (ОИК) и увеличила расходы на проведение второго тура выборов. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии, поступившем в редакцию "Страны".



ОИК были созданы заново в связи с тем, что в первом туре право делегировать своих представителей в комиссии имели 39 кандидатов, а во втором туре только Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Всего окружных комиссий 199. Каждый из двух кандидатов мог предложить по семь человек в каждую ОИК (она состоит из 14 человек).



Из сообщения ЦИК также следует, что комиссия увеличила расходы 12 миллионов 413 тысячи 337 гривен. Теперь в общей сложности Центризбирком потратит на выборы 295 миллионов. В целом на президентские выборы из госбюджета выделен 1 млрд 191 миллионов гривен.

